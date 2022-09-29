Будет создана координационная группа в сфере развития МСП Азербайджана

В Азербайджане будет создана координационная группа в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству был вынесен на обсуждение законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства".

Согласно законопроекту, в целях координации деятельности в области развития микро -, малого и среднего предпринимательства органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, создается постоянно действующая координационная группа при уполномоченном органе. Положение о составе координационной группы, а также ее полномочиях и вопросах, связанных с ее деятельностью, будет определяться органом (структурой), который определяется соответствующим органом исполнительной власти.