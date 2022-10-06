Сколько электроэнергии выработала гидро-электростанция "Гёйчай"?

На гидро-электростанции "Гёйчай" в январе - сентябре 2022 года было выработано 5,2 миллиона кВтч электроэнергии, сообщили Day.Az в министерстве энергетики Азербайджана.

По данным источника, установленная мощность электростанции составляет 3,1 мегаватта в час.

"Всего с шестого октября 2015 года по сегодняшний день этой электростанцией выработано 46,4 миллиона кВтч электроэнергии", - говорится в сообщении минэнерго.