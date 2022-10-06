https://news.day.az/economy/1501034.html Сколько электроэнергии выработала гидро-электростанция "Гёйчай"?
Сколько электроэнергии выработала гидро-электростанция "Гёйчай"?
На гидро-электростанции "Гёйчай" в январе - сентябре 2022 года было выработано 5,2 миллиона кВтч электроэнергии, сообщили Day.Az в министерстве энергетики Азербайджана.
По данным источника, установленная мощность электростанции составляет 3,1 мегаватта в час.
"Всего с шестого октября 2015 года по сегодняшний день этой электростанцией выработано 46,4 миллиона кВтч электроэнергии", - говорится в сообщении минэнерго.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре