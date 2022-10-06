В Болгарии могут открыть офис SOCAR

Министр энергетики Болгарии Розен Христов встретился с представителями азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR во главе с исполнительным директором по Балканам Мурадом Гейдаровым, передает Day.Az со ссылкой на минэнерго Болгарии.

В ходе встречи были обсуждены различные возможности сотрудничества, а также затронуты вопросы, представляющие общий интерес для обеих сторон в сфере природного газа и электроэнергии. Представители SOCAR выразили заинтересованность в сотрудничестве с болгарской стороной по широкому спектру направлений. Они также обсудили идею открытия офиса SOCAR в Болгарии.

Во встрече также приняли участие руководители и специалисты болгарских государственных энергетических компаний BEH, NEK, ESO, Bulgargaz и Bulgartransgaz.