Банк ABB представил новый единый адрес для оформления онлайн-кредита. Теперь каждый, перейдя по линку www.nagdkredit.az, сможет оформить кредит всего за 3 минуты, без посещения филиалов или отделений банка. Данный портал позволяет обращаться за онлайн-кредитом всем лицам, имеющим официальный доход, в том числе учителям, медицинским работникам, госслужащим, инженерам и другим специалистам, вне зависимости от того, получают ли они зарплату в банке АВВ.

Все этапы процесса кредитования - это подача заявки в банк, оформление и получение кредита, полностью осуществляются в режиме онлайн. Указанная клиентом сумма перечисляется на его счет всего за 3 минуты. Кроме того, доступная сумма кредита теперь увеличена до 35 000 манатов.

Условия кредита:

Сумма - до 35 000 манатов;

Срок - до 60 месяцев;

Годовая процентная ставка - начиная от 11,9%;

Без поручителя;

Без комиссии

Новая платформа АВВ www.nagdkredit.az предлагает клиентам более удобные и быстрые банковские продукты и услуги.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.