Создан первый фонд венчурного капитала Азербайджана - Caucasus Ventures

Агентство инноваций и цифрового развития, Группа компаний PASHA Holding и индивидуальные инвесторы создали фонд венчурного капитала Caucasus Ventures, имеющий большое значение для развития инновационной экосистемы.

В церемонии презентации, проведенной по этому случаю, приняли участие представители ведущих компаний, представляющих государственный и частный секторы, ректоры вузов, инвесторы, ответственные сотрудники центров инкубации и акселерации, иностранные дипломаты, руководители международных организаций и представители СМИ.

Основная цель создания фонда - инвестировать в стартапы, находящиеся на стадии "А" и в периоде пост-посевного роста. Фонд создаст благоприятные условия для развития инновационной экосистемы Азербайджана, даст толчок формированию инвестиционной культуры в стране, привлечет внимание иностранных стартапов и инвесторов к местному рынку. Венчурный фонд внесет весомый вклад в развитие стартапов, обеспечив финансовый поток в инновационной экосистеме.

Отметим, что уставной капитал фонда составляет 11,3 млн манатов. Группа компаний PASHA Holding и индивидуальные предприниматели согласились выделить фонду 5 млн манатов и 1,3 млн манатов, соответственно. При этом Агентство инноваций и цифрового развития поддержало инициативу частных партнеров и выделило Caucasus Ventures дополнительно 5 млн манатов.

Caucasus Ventures будет инвестировать в стартапы из Азербайджана, Грузии, Турции, стран Центральной Азии и Восточной Европы в течение 5 лет.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев высказался в связи с началом деятельности фонда: "Сегодня мы заложили фундамент сотрудничества, рассчитанного на будущее инновационной экосистемы нашей страны. Caucasus Ventures откроет широкие возможности для развития инновационной инфраструктуры, оптимизации бизнес-среды, привлечения иностранных инвесторов в страну и вывода местных проектов на зарубежные рынки".

Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов поделился своим мнением: "Я надеюсь, что первый фонд венчурного капитала, созданный нами сегодня, будет устойчивым, и количество подобных фондов в стране в будущем многократно увеличится. В связи с этим успех первого венчурного капитала очень важен, и PASHA Holding, в свою очередь, окажет необходимую поддержку для успеха фонда".

Руководитель фонда Caucasus Ventures Мамед Карим отметил: "Институционализация венчурного финансирования, которое является одним из важных инструментов стартап-экосистемы, и его закрепление в действующем законодательстве показывает, что инвестиционная среда в стране готова к достаточно серьезным проектам. Я очень рад, что мы объявили эти возможности не только для стартапов страны, но и для региональных стартапов".

Фарид Мусаев, один из частных предпринимателей, поддержавших создание фонда, сказал: "Возможности инвестирования в инновационный сектор - это новое понятие для инвесторов страны. Думаю, что выход на рынок финансовых инструментов, таких как венчурный фонд, еще больше повысит интерес к этой сфере. Это, в свою очередь, приведет к увеличению возможностей финансирования преимущественно местных стартапов".