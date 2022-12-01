https://news.day.az/economy/1515878.html В Азербайджане разработана концепция госрезервов
В Азербайджане разработана концепция госрезервов
Разработана и находится на этапе согласования с соответствующими структурами концепция государственных резервов Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике.
Он отметил, что при разработке концепции был использован международный опыт.
По словам Азимова, согласно концепции, это стратегические резервы, резервы на случай чрезвычайных ситуаций и мобилизационные резервы.
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