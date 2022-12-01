В последнее время участились случаи, когда пользователи электронного кошелька m10 передают одноразовые пароли - OPT код, третьим лицам. ОТР код дает Вам доступ для регистрации электронного кошелька и подтверждает ваши финансовые операции. Получив этот код у владельцев номеров, злоумышленники регистрируются в их кошельке, забирают бонусы в акции с платежными терминалами MilliÖN, а также зарабатывают кэшбеки при оплатах.

Для безопасности вашего кошелька m10, не делитесь OTP кодом, сохранив конфиденциальность ваших данных. Будьте бдительны, зарабатывайте бонусы и кэшбеки сами!

Вы можете связаться со службой поддержки m10 *8810 по возникшим вопросам. А также задать свои вопросы в Intagram или Facebook.