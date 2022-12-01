https://news.day.az/economy/1516046.html Вырос товарооборот между Азербайджаном и Румынией
Вырос товарооборот между Азербайджаном и Румынией
Товарооборот между Румынией и Азербайджаном за последние годы возрос.
Как передает Day.Az, об этом 1 декабря сказал посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на мероприятии по случаю "Национального дня Румынии и 104-й годовщины Великого объединения Румынии".
По его словам, за последние десять лет торговля между Азербайджаном и Румынией увеличилась в 2,3 раза, компании Румынии активно работают в Азербайджане и наоборот.
Он подчеркнул, что будут приложены все усилия для расширения всестороннего сотрудничества.
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