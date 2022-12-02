Законопроект о государственно-частном партнерстве позволит решить ряд вопросов

Принятие законопроекта о государственно-частном партнерстве позволит решить ряд вопросов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Он отметил, что при подготовке документа был изучен мировой опыт.

"Восстановление освобожденных территорий требует больших средств. Принятие этого закона позволяет нам работать вместе с другими странами в этом направлении. В то же время новый законопроект охватывает также вопросы судебных споров в этой сфере как внутри страны, так и на международном уровне", - сказал замминистра.

Отметим, что сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса состоялось обсуждение законопроекта "О государственно-частном партнерстве".

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.