MasterCard планирует расширить сотрудничество с субъектами МСБ в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

MasterCard и Центральный банк Азербайджана нацелены на расширение сотрудничества с субъектами малого и среднего бизнеса, а также поддержку инновационных игроков финансового сектора.

Как передает Day.Az, об этом в интервью сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гурдал.

По его словам, цифровизация платежей является одним из стратегических планов практически всех государств и MasterCard осуществляет в Азербайджане проекты, направленные на цифровизацию экономики страны.

"Наличные денежные средства и контроль оборота за ними создают для государства дополнительные издержки. Цифровизируя платежи, мы увеличиваем прозрачность и налоговые поступления, а также упрощаем оборот средств и контроль за ним. В рамках подписанного с азербайджанским регулятором документа планируется увеличить число пунктов приема безналичных платежей, в том числе в такси, мелких кафе и ресторанах. Также в сотрудничестве с ЦБ мы намерены увеличить число бесконтактных банковских карт. Сегодня в Азербайджане число банковских карт превышает 12 миллионов единиц (свыше 70 процентов из них бесконтактные). Эмиссия бесконтактных и цифровых банковских карт и увеличение их числа в обороте способствуют ускорению цифровизации платежей, и в этом направлении ведутся работы. Реализуемые нами инициативы создают основу для расширения сотрудничества с субъектами малого и среднего бизнеса, а также поддержки инновационных игроков финансового сектора", - сказал Гурдал.

Он отметил, что MasterCard поддерживает цифровизацию финансового и банковского сектора Азербайджана и готова поддержать своими технологическими и другими решениями финтех-игроков.

"Наши решения создают безопасную и эффективную среду для совершения финансовых операций, а также способствуют выходу на рынок новых проектов. У нас есть программа Fintech Express, в рамках которой мы сотрудничаем с финтехами различных стран, в том числе Азербайджана. В Азербайджане мы ожидаем роста числа финтех-проектов и игроков, а также видим потенциал стремительной цифровизации финансового сектора. В связи с этим ведется тесное сотрудничество с Центробанком и другими госструктурами. Основу для прогнозирования роста финтех-проектов создают благоприятная цифровая среда, наличие интереса банков страны к этим проектам, статистика роста безналичных платежей и цели регулятора по увеличению их доли в общем обороте", - сказал гендиректор.

Гурдал отметил, что решение компании по приему безналичных платежей с помощью мобильного телефона (TapToPhone) в Азербайджане будет реализовано в партнерстве со всеми банками страны.

"С 2023 года микро- и малые предприниматели Азербайджана смогут с помощью мобильного телефона (смартфона) принимать безналичные платежи. Предприниматель сможет, открыв счет в любом банке, принимать со смартфона платежи. Преимущественно данный проект нацелен на субъектов предпринимательства в таких сферах, как службы такси, доставка, ресторанный бизнес", - сказал он.

Говоря об осуществлении в Азербайджане проектов, направленных на цифровизацию экономики, Гурдал сказал, что показатель безналичного оборота в Азербайджане планируется довести в ближайшей перспективе до 60-65 процентов от общего оборота.

"Кроме того, хочу подчеркнуть, что MasterCard создала возможность для держателей карт подключиться к системе Apple Pay и Google Pay с самого начала запуска этих решений. MasterCard нацелена на достижение показателя более чем в 50 процентов по цифровой эмиссии банковских карт. Мы осуществляем проекты, связанные также с приемом безналичных платежей. Наше решение MasterPass упростило электронную торговлю в Азербайджане, создав возможность безопасного хранения данных банковской карты для дальнейшего совершения покупок и платежей в интернете", - отметил он.

Также, по словам Гурдала, MasterCard внедрила в Азербайджане такие решения, как Cross border send и Money send, которые упростили перевод с карты на карту или с карты на счет.

"Сегодня, переводя средства с азербайджанских карт MasterCard на зарубежные счета или карты, вы заранее будете знать какую комиссию заплатите, а платеж будет доставлен в течение 30 минут", - добавил генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции.