https://news.day.az/economy/1517064.html В Азербайджане выдача лицензий в области сельского хозяйства будет электронной
В Азербайджане выдача лицензий в области сельского хозяйства будет электронной
Выдача лицензий для реализации сельскохозяйственной продукции в Азербайджане планируется осуществлять в электронной форме.
Об этом сказал во вторник глава департамента развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Ибрагимов в ходе мероприятия на тему "Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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