В Азербайджане выдача лицензий в области сельского хозяйства будет электронной

Выдача лицензий для реализации сельскохозяйственной продукции в Азербайджане планируется осуществлять в электронной форме.

Об этом сказал во вторник глава департамента развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Ибрагимов в ходе мероприятия на тему "Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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