https://news.day.az/economy/1517256.html Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставил на торги облигации
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставил на торги облигации
Шестого декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на сумму 30 миллионов манатов со сроком обращения 9 360 дней, передает во вторник Day.Az со ссылкой на БФБ.
По данным БФБ, в ходе аукциона заявка поступила лишь от одного инвестора. Общая сумма заявки, по номинальным ценам, составила 30 миллионов манатов, объем размещения - 30 миллионов манатов. Дата погашения облигаций - 9 июля 2048 года.
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