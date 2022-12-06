Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выставил на торги облигации

Шестого декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на сумму 30 миллионов манатов со сроком обращения 9 360 дней, передает во вторник Day.Az со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона заявка поступила лишь от одного инвестора. Общая сумма заявки, по номинальным ценам, составила 30 миллионов манатов, объем размещения - 30 миллионов манатов. Дата погашения облигаций - 9 июля 2048 года.