Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в пределах 1%. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на смягчение коронавирусных ограничений в Китае, говорят эксперты.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,89% - до 77,86 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,94%, до 72,69 доллара.

Китай ослабил коронавирусные ограничения в ряде городов, в том числе в Шанхае и Ханчжоу, а также в Урумчи. Смягчены также ограничения в Гонконге.

"Ослабление ограничений в Китае вселяет надежду на оживление спроса", - сказал агентству Bloomberg глава отдела исследований сырьевых товаров в Kotak Securities Ltd. Равиндра Рао (Ravindra Rao).

Китай - крупнейший импортер и потребитель нефти в мире.