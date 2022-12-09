https://news.day.az/economy/1518024.html Открытие Зангезурского коридора даст большой импульс развитию Азербайджана - Али Асадов на заседании Милли Меджлиса
Открытие Зангезурского коридора даст большой импульс развитию Азербайджана - Али Асадов на заседании Милли Меджлиса
Открытие Зангезурского коридора даст большой импульс развитию Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
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