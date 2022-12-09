В Азербайджане увеличились налоговые поступления.

В январе-ноябре 2022 года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило 14 млрд 726 млн 776 тысяч манатов налоговых поступлений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

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