https://news.day.az/economy/1518159.html В Азербайджане увеличились налоговые поступления
В Азербайджане увеличились налоговые поступления
В Азербайджане увеличились налоговые поступления.
В январе-ноябре 2022 года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило 14 млрд 726 млн 776 тысяч манатов налоговых поступлений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.
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