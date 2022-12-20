Оплачивать кредитными картами TamKart теперь стало еще выгоднее. Таким образом в период кампании до 16.01.2023 существующие и новые владельцы кредитных карт TamKart, смогут заработать на своих платежах, а именно клиенты, совершившие 5 и более покупок (посредством онлайн, рассрочки и разового платежа) по этим картам на сумму 20 манатов, получат подарок в размере 23 манатов. Сумма будет переведена на карточный счет покупателя в течение 15 рабочих после окончания кампании.

Данная возможность распространяется на все кредитные карты TamKart, но не охватывает налоговые, таможенные и другие государственные оплаты, а также коммунальные, мобильные, страховые, кредитные платежи, переводы с карты на карту, Unique cash, Quasi cash платежи и операции по обналичиванию. Заказать кредитную карту TamKart можно прямо сейчас по данной ссылке.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.