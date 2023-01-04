Экспорт промышленной продукции Турции достиг исторического максимума

Объем экспорта товаров турецких отраслей промышленности в 2022 году достиг исторического максимума - более 185 млрд долларов, сообщает Ассамблея экспортеров Турции (TIM), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Объем экспорта страны в 2022 году вырос в целом на 12,9 процентов по сравнению с 2021 годом - до 254 млрд 209 млн 535 тыс. долларов.

Вопреки тому, что 2022 год стал непростым как для мировой экономики, так и для экономик развивающихся стран, турецкие экспортеры достигли больших успехов. Турция стала одной из стран, обеспечивающих преимущества в производстве и экспорте в процессе реструктуризации глобальных цепочек поставок, а также продолжила обновлять рекорды в экспортных продажах. В частности, рекорды зафиксировал экспорт продукции различных отраслей промышленности Турции.

Так, объем промышленного экспорта из Турции в 2022 году вырос на 8,8 процента по сравнению с 2021 годом - до 185 млрд 880 млн 772 тыс. долларов, что является рекордным показателям

Доля промышленного сектора в экспортной корзине Турции составила 73,1 процента. 10 из 16 отраслей турецкой промышленности побили экспортные рекорды.

Ведущим импортером товаров отраслей турецкой промышленности стала Германия.

Экспорт кожи и кожаных изделий из Турции в Германию составил 164 млн 233 тыс. долларов, готовой одежды - 3 млн 635 млн долларов, машин и оборудования - 981 млн. 359 тыс. долларов, черных и цветных металлов - 2 млрд 11 млн долларов, систем кондиционирования воздуха - 702 млн 703 тыс. долларов.

При этом экспорт текстильной промышленности в Италию составил 970 млн 76 тыс. долларов, цемента, стекала и керамических изделий в США - 967 млн 383 тыс. долларов, химической и пищевой промышленности в Нидерланды - 2 млрд 273 млн долларов, электротоваров и электроники в Великобританию - 1 млрд 638 млн долларов.