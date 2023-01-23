Микаил Джаббаров о росте внутренних инвестиций в основной капитал

В 2022 году рост внутренних инвестиций в основной капитал Азербайджана составил 13,8 процента.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что средства, направленные в основной капитал государственными организациями, выросли на 17 процентов, а со стороны негосударственных - на 6,3 процента.

"Средства, направленные на строительно-монтажные работы, выросли на 16,7 процента", - говорится в публикации министра.

Отметим, что в Азербайджане в 2022 году инвестиции в основной капитал составили 18,272 миллиарда манатов, что на 5,5 процента больше, чем за 2021 год. Объем инвестиций в нефтегазовом секторе сократился на 9,8 процента, а в ненефтяных отраслях - увеличился на 13,6 процента.