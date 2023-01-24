В Азербайджане предлагается отсрочить проверки в сфере предпринимательства

Предлагается приостановить проверки в сфере предпринимательства в Азербайджане еще на год.

Как сообщает во вторник Day.Az, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, срок приостановки проверок в сфере предпринимательства истек 1 января 2024 года.

Отметим, что ранее проверки в сфере предпринимательства были приостановлены до 1 января 2023 года. Однако в некоторых случаях не исключено проведение проверок. Так, в этот период могут проводиться только налоговые проверки, проверки по фактам, угрожающим жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства, государственного надзора за строительством, вмешательства хозяйствующих субъектов в электро -, водо -, тепло- и газосчетчики и незаконного подключения их к сети, проверки, связанные с контролем за соблюдением требований закона "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".