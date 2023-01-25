Предприниматели российского региона нацелены на рынок Азербайджана

В офисе представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане состоялась встреча с делегацией под руководством начальника

Управления инвестиций, продвижения и внешних связей Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (РФ) Александра Горлатова.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, в ходе встречи участники бизнес-миссии представили свои компании, а также задали интересующие их вопросы о возможностях развития деловых связей с Азербайджаном.

Торговый представитель Руслан Мирсаяпов и заместитель директора департамента международного сотрудничества министерства экономики Азербайджана Масим Мамедов отметили, что у тюменских компаний имеются хорошие перспективы по развитию поставок своей продукции, дали рекомендации касательно сертификации продукции, а также выявили дополнительные ниши для продвижения продукции на рынок Азербайджана.

В свою очередь, Александр Горлатов рассказал о новой модели взаимодействия Тюменской области с Азербайджаном, ориентированной, в первую очередь, на потребности местных партнеров, индивидуальный подход и готовность к различным форматам сотрудничества.

Руководитель тюменской делегации также отметил потенциал и возможности предпринимателей Тюменской области не только в нефтегазовой отрасли, но и в пищевой, строительной сферах и IT.

В рамках бизнес-миссии запланированы деловые встречи и B2B переговоры с потенциальными покупателями и партнерами, посещение свободной экономической зоны "Алят" и Сумгайытского химического промышленного парка, профильных азербайджанских предприятий.

Отметим, что в бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта Тюменской области, принимают участие представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области, Ассоциации "Нефтегазовый кластер", а также руководители предприятий "МИМ" (производство медицинских изделий), "Водолей" (производство соединительных деталей трубопроводов), "ИнКлиК" (бизнес-аналитика для ритейла, производства и дистрибуции), завода безалкогольных напитков "Био Век".