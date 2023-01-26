BP о возобновлении поставок нефти по Баку-Супса

Нефтепровод Баку-Супса может возобновить транспортировку в любое время.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

"В настоящее время мы не используем трубопровод, и весь экспорт идет через Баку-Тбилиси-Джейхан. Открытие Баку-Супса зависит от заявок грузоотправителей на танкерную загрузку в Супсе. Если мы получим заявки, то сможем начать поставки в тот же момент, так как Баку-Супса подключен к сети. Когда трубопроводы подвергаются холодной врезке, для возобновления работы требуется около 3 месяцев", - сказал он.

Напомним, что прокачка нефти по трубопроводу была остановлена в марте 2022 года и возобновилась после ремонтно-наладочных работ, проведенных 1-17 апреля. Затем прокачка нефти по Баку-Супса была вновь остановлена. В связи с остановкой Баку-Супса весь объем азербайджанской нефти экспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

По итогам 2021 года по трубопроводу Баку-Супса было прокачано 4,2 миллиона тонн нефти. Весь объем нефти пришелся на долю блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

По Баку-Супса (Western Route Export Pipeline) транспортировалась нефть из Каспийского региона: от Сангачальского терминала близ Баку до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Официальное открытие нефтепровода состоялось 17 апреля 1999 года на нефтяном терминале Супса.

Протяженность нефтепровода составляет 837 километров. Его пропускная способность превышает семь миллионов тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день). Оператором трубопровода является bp. Конечным пунктом транспортировки нефти является черноморский порт Супса в Грузии. Далее нефть транспортируется на танкерах потребителям в Европе.