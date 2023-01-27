Цены на нефть растут
Стоимость нефти в пятницу утром несколько поднимается на ряде факторов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,42%, до 87,84 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 81,36 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка. Со стороны спроса главным драйвером остается Китай, где после ослабления карантина укрепились надежды на восстановление экономики. Среди важных факторов для предложения - меры ОПЕК+ и нефтяные санкций в отношении России.
"Для нефти тема этого года - Китай, а также ограничения поставок из России в условиях рецессии", - сказал агентству Блумберг аналитик RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).
Впрочем, он даёт прогноз средней цены Brent в текущем квартале в 85 долларов за баррель.
Позднее в пятницу рынки ожидают публикации данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 декабря их число сократилось на 10 - до 613 агрегатов.
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