Цены на нефть растут

Стоимость нефти в пятницу утром несколько поднимается на ряде факторов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,42%, до 87,84 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 81,36 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка. Со стороны спроса главным драйвером остается Китай, где после ослабления карантина укрепились надежды на восстановление экономики. Среди важных факторов для предложения - меры ОПЕК+ и нефтяные санкций в отношении России.

"Для нефти тема этого года - Китай, а также ограничения поставок из России в условиях рецессии", - сказал агентству Блумберг аналитик RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).

Впрочем, он даёт прогноз средней цены Brent в текущем квартале в 85 долларов за баррель.

Позднее в пятницу рынки ожидают публикации данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 декабря их число сократилось на 10 - до 613 агрегатов.