Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого февраля принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта до 8,5 процента.

Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе регулятора.

Согласно информации, верхний предел процентного коридора был повышен до 9,5 процента, а нижний - до 6,75 процентов.

Отметим, что последний раз (16 декабря) ЦБ принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта - с восьми процентов до 8,25 процента. Верхний предел процентного коридора был оставлен на уровне 9,25 процента, а нижний повышен на 1,25 процентных пункта до 6,25 процента.