https://news.day.az/economy/1533672.html Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого февраля принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта до 8,5 процента.
Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе регулятора.
Согласно информации, верхний предел процентного коридора был повышен до 9,5 процента, а нижний - до 6,75 процентов.
Отметим, что последний раз (16 декабря) ЦБ принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта - с восьми процентов до 8,25 процента. Верхний предел процентного коридора был оставлен на уровне 9,25 процента, а нижний повышен на 1,25 процентных пункта до 6,25 процента.
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