Румыния станет надежным партнером в будущем развитии Южного газового коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, выступая на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Участие Румынии в этом мероприятии на высшем уровне подтверждает, что страна поддерживает расширение Южного газового коридора. В текущий период будущее развитие столь ценной газотранспортной инфраструктуры имеет большое значение для укрепления энергетической безопасности стран Юго-Восточной и Центральной Европы на основе инноваций, инвестиций и открытого диалога. В этом случае Румыния станет надежным партнером в будущем развитии Южного газового коридора", - сказал он.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.