Азербайджан и ACWA Power реализуют проект ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт в море

В Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии Министерство энергетики и компания "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия подписали ряд документов: "Исполнительный контракт на реализацию проекта ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт в море", "Меморандум о взаимопонимании по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт на суше" и "Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджанской Республике", передает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство энергетики.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал: "С сегодняшнего дня наше партнерство с компанией "ACWA Power" расширяется проектами по созданию ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и впервые в нашей стране систем хранения энергии. Эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики по развитию Азербайджана как страны "зеленого роста" и поставщика "зеленой энергии". Наша совместная деятельность с "ACWA Power" важна не только для обеспечения новых мощностей для планируемого коридора зеленой энергии от Каспия до Европы, но и для сокращения выбросов углерода, ускорения энергетического перехода".

Председатель ACWA Power Мохаммад Абунайан сказал: "Азербайджан движется к более чистому и устойчивому будущему под мудрым и дальновидным руководством. Мы, как компания "ACWA Power", высоко ценим наши отношения с азербайджанскими партнерами и рады расширить свою роль в ускорении трансформации энергетики страны сегодня подписанием новых соглашений".

Следует отметить, что в настоящее время с компанией "ACWA Power" ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.