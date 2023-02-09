Система пищевой безопасности в Азербайджане соответствует мировым стандартам

Система пищевой безопасности, созданная в Азербайджане, соответствует мировым стандартам.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в ходе конференции, посвященной итогам Twinning проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане"

По его словам, ЕС всемерно содействует Азербайджану в вопросах улучшения системы пищевой безопасности.

Тахмазли также отметил, что все задачи, поставленные в рамках Twinning-программы, продолжающейся в Азербайджане 26 месяцев, были успешно выполнены.

"В рамках программы были привлечены иностранные специалисты, проведены специальные тренинги, а также созданы специальные лаборатории, что позволило улучшить защиту растений и обеспечение нужных условий для их производства", - добавил Тахмазли.