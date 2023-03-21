На словацком НПЗ будет перерабатываться азербайджанская нефть

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Slovnaft", принадлежащий венгерской компании MOL Group в Братиславе (Словакия), в апреле начнет переработку азербайджанской нефти, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на венгерские СМИ.

Как сообщается, нефть в объеме 90 000 тонн с азербайджанского блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" была транспортирована с Сангачальского нефтяного терминала недалеко от Баку в Джейхан по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Партия нефти доставлена в Хорватию и сейчас доставляется на нефтеперерабатывающий завод "Slovnaft" по трубопроводу "Adria".

Приоритетом MOL Group является повышение гибкости закупок нефти. При этом MOL создала полностью интегрированную цепочку создания стоимости, что означает, что она сможет продавать нефтепродукты, переработанные на собственном НПЗ из нефти, добытой на месторождении, в котором она является акционером.

Отметим, что MOL владеет 9,57% акций блока "Азери-Чираг-Гюнешли".

Согласно данным bp, общая добыча на АЧГ за 2022 год составила в среднем около 415 400 баррелей в сутки (в целом около 152 млн баррелей, или 20 млн тонн). Объем суточной добычи по месторождениям составил: "Чираг" (25 200 баррелей), "Центральный Азери" (104 100 баррелей), "Западный Азери" (116 400 баррелей), "Восточный Азери" (64 000 баррелей), "Глубоководный Гюнешли" (76 300 баррелей) и "Западный Чираг" (39 400 баррелей).

Доли участия в АЧГ: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).