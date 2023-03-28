Подготавливается новая стратегия партнерства АБР с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Азиатский банк развития (АБР) уже приступил к подготовке новой стратегии странового партнерства с Азербайджаном на 2024-2028 годы.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью сказала страновой директор АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган.

"Сроки реализации текущей стратегии завершаются в этом году, в то время как новая будет согласована со стратегией АБР до 2030 года и национальной стратегией Азербайджан до 2030 года", - сказала она.

Как отметила страновой директор, транспортный сектор остается для банка одной из ведущих сфер для финансирования в Азербайджане. На сегодня АБР выделил в общей сложности почти 5,5 миллиарда долларов на развитие транспортного сектора Азербайджана, что составляет около 27 процентов от общего объема финансирования банка в стране.

"Недавно мы завершили два проекта в рамках второй инвестиционной программы по развитию дорожной сети стоимостью 500 миллионов долларов. В рамках программы был построен участок новой автомагистрали Алят-Астара протяженностью 60 км, восстановлены дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди протяженностью 70 км, 55-километровый участок дороги М5 от Евлаха до Шеки, полностью восстановлены 10 местных дорог общей протяженностью 62 км", - сказала МакДейган.

В настоящее время АБР финансирует железнодорожный проект под названием "Программа развития железнодорожного сектора" на сумму 400 миллионов долларов, который включает в себя стратегический заем в размере 250 миллионов долларов и проектный кредит в размере 150 миллионов долларов.

"Эта программа улучшает предоставление железнодорожных услуг и финансовую жизнеспособность железнодорожных операций в Азербайджане. Стратегический заем поддержал реформы в области развития железнодорожного сектора Азербайджана. Кредитный компонент проекта предусматривает финансирование реконструкции двухпутной железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама протяженностью около 166 км. Проект планируется завершить к концу 2024 года", - пояснила страновой директор.

АБР также одобрил маломасштабную техническую помощь в области поддержки знаний на сумму 225 тысяч долларов в ноябре 2022 года для оказания помощи компании "Азербайджанские железные дороги" (ADY) в разработке операционного плана железнодорожного транзита и определении оптимального количества локомотивных депо, их функциональности и географического расположения для повышения операционной эффективности ADY. Реализация этого проекта запланирована на текущий год.

"В соответствии с приоритетами правительства мы готовы оказать дальнейшую помощь в увеличении транзитной способности основных транспортных коридоров, что могло бы способствовать региональному сотрудничеству и устойчивой торговле за пределами Кавказа", - сказала МакДейган.

Также страновой директор подчеркнула, что АБР продолжает поддерживать частный сектор Азербайджана посредством различных инициатив.

"В 2022 году АБР в сотрудничестве с министерством экономики запустил проект технической помощи с грантом в размере 1,2 миллиона долларов для поддержки правительственной программы государственно-частного партнерства (ГЧП) и расширения участия частного сектора в инфраструктурных проектах", - сказала МакДейган.

По ее словам, эта техническая поддержка укрепила потенциал заинтересованных государственных учреждений и помогла разработать различные законодательные акты.

В то же время в финансовом секторе АБР продолжал поддерживать разработку Стратегии микрофинансирования и рамок расширения доступа к финансовым услугам в стране.

"Мы также сотрудничали с Центральным банком Азербайджана в целях улучшения принципов защиты прав потребителей. В прошлом году мы сотрудничали с министерством финансов и Агентством по управлению государственным долгом в целях укрепления потенциала по управлению долгом и обновления среднесрочной и долгосрочной стратегии управления долгом. Мы предоставили политические рекомендации по усилению практики управления бюджетным долгом во время кризисов, чтобы улучшить социальные услуги, обязательное медицинское страхование и предоставление медицинских услуг", - пояснила МакДейган.

Кроме того, как отметила страновой директор АБР, банк оказал поддержку Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком в рассмотрении проектов новых законов о государственных закупках и предоставил рекомендации по дальнейшему совершенствованию.

По словам МакДейган, банком планируется утвердить в первой половине 2023 года программу модернизации профессионального образования и профессиональной подготовки для диверсификации экономики.

Страновой директор отметила, что в 2022 году АБР одобрил грант технической помощи в размере 750 000 долларов на подготовку данной программы.

"Предлагаемая программа направлена на поддержку усилий правительства Азербайджана по диверсификации экономики. Это будет достигаться путем повышения соответствия профессионального образования и профессиональной подготовки рынку труда страны и 4-й Промышленной революции", - сказала она.

Как пояснила МакДейган, программа включает в себя заем в размере 120 миллионов долларов и проектный заем в размере 30 миллионов долларов. Это поможет улучшить финансирование профобразования и сделать его более инклюзивным, повысить его качество и актуальность, а также укрепить его институциональные рамки.

Среди других значимых проектов в сотрудничестве АБР с Азербайджаном страновой директор упомянула проект плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт (95 кВт на воде, 5 кВт на суше), реализуемый банком на озере Беюкшор. По ее словам, ожидается, что проект будет завершен в апреле 2023 года.

"В настоящее время мы реализуем пилотный проект по установке плавучих солнечных панелей на озере Беюкшор, которые будут вырабатывать 100 кВт электроэнергии. АБР рассмотрит возможность расширения, если этот пилотный проект принесет ожидаемые результаты", - сказала она.

МакДейган отметила, что АБР поддержал ряд успешных проектов в энергетическом секторе Азербайджана и намерен поддерживать программу правительства по возобновляемым источникам энергии.

"Недавно АБР одобрил проект в солнечной энергетике стоимостью 21,4 миллиона долларов, который является первой значительной инвестицией частного сектора в возобновляемые источники энергии в Азербайджане. В рамках проекта Masdar Azerbaijan Energy, компания, зарегистрированная в Азербайджане с целью реализации проекта по строительству и вводу в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции, установит солнечную электростанцию мощностью 230 мегаватт недалеко от поселка Алят", - сказала она.

Другим проектом, который отметила страновой директор, является проект по развитию ирригационной и дренажной системы в Нахчыване. Банк предоставил грант технической помощи в размере 1,2 миллиона долларов для разработки этого проекта.

"Разработка проекта находится на завершающей стадии, его утверждение запланировано на 2023 год", - добавила она.

По словам МакДейган, проект поддержит использование технологий высокого уровня для восстановления и модернизации ирригационных систем в Нахчыване.

"В результате реализации данного проекта ожидается, что оросительной водой будут обеспечены более 43 000 гектаров сельхозугодий в пяти районах Нахчыванской Автономной Республики (Садарак, Шарур, Кенгерли, Бабек и Джульфа)", - пояснила она.

В заключение Кэндис МакДейган отметила, что после подготовки новой страновой стратегии для Азербайджана особое внимание АБР в течение следующих пяти лет будет уделяться "зеленой" экономической трансформации, региональному сотрудничеству и развитию связей в регионе, устойчивому финансированию и развитию частного сектора.

"Транспорт, энергетика и социальный сектор останутся одними из ключевых для АБР в течение этого периода. Мы стремимся к тому, чтобы новая стратегия была утверждена в первом квартале 2024 года, мы продолжим развивать плодотворное партнерство между АБР и всеми нашими партнерами в стране", - сказала она.