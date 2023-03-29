В Азербайджане будет подготовлена цифровая карта по созданию "умных" городов и сел.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель руководителя Агентства аграрных услуг Анар Азимов в среду в ходе мероприятия, посвященного реализации программы технической помощи Азербайджану.

Анар Азимов отметил, что концепция "умных" городов сел Азербайджана включает в себя разработку "умной" инфраструктуры и услуг, социальной занятости, "умного" менеджмента и других инструментов.

По его словам, в Карабахе правительство Азербайджана приступило к реализации этой концепции и сегодня ведущие страны мира, в том числе Европейский союз, заинтересованы в применении нашего опыта.

"На сегодня ведутся работы по оценке и разработке инструментов по созданию "умных" городов и сел в том или ином регионе Азербайджана. Также, мы оцениваем инвестиционные планы и возможности. После реализации названных и других работ, будет подготовлена соответствующая цифровая карта", - сказал он.

Азимов добавил, что реализация проектов "умных" городов и сел позволит Азербайджану улучшить инвестиционную среду, расширить технические возможности страны.