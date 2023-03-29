Утверждено Главное коллективное соглашение на 2023-2025 гг. в сфере труда

Утверждено Главное коллективное соглашение между Кабинетом министров Азербайджанской Республики, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики на 2023-2025 годы.

Об этом говорится в пояснении к постановлению Кабинета министров №87, сообщает Day.Az.

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