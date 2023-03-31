Пропускная способность TANAP будет удвоена

Пропускная способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет удвоена в ближайшем будущем.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"TANAP является важной инфраструктурой, обеспечивающей транспортировку азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу. Сейчас его мощность составляет 16 миллиардов кубометров в год, но в ближайшее время мы ее удвоим. И Турция, и наши соседи выиграют от увеличения пропускной способности", - пояснил он.

Фатих Донмез заявил, что Турция является одной из стран, которые берут на себя ответственность за укрепление как своей собственной, так и европейской энергобезопасности.

Отметим, что TANAP транспортирует газ, добываемый в рамках второй стадии разработки азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Общая стоимость TANAP - менее семи миллиардов долларов.

Первоначальная мощность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год с возможностью расширения до 31 миллиарда кубометров в год в будущем. Около шести миллиардов кубометров газа поставляется в Турцию, а остальной объем - в Европу.

Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Türkiye Energy - семь процентов, BOTAS - 30 процентов и bp - 12 процентов.