Fitch Ratings подтвердило рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на агентство, прогноз рейтинга подтвержден как "позитивный".

"Поддержку рейтингу оказывают очень сильный внешний баланс Азербайджана, самый низкий государственный долг в группе аналогов, а также гибкость финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", - говорится в сообщении агентства.

Fitch отмечает, что "Позитивный" прогноз отражает усиление внешних и фискальных резервов в связи с высокими ценами на энергоносители, а также большее ограничение расходов, которые будут подкреплены последовательным применением восстановленного бюджетного правила.

Кроме того, Fitch прогнозирует рост чистой позиции активов суверенных кредиторов Азербайджана на 10,9 процентных пункта в 2023-2024 годах до 68,7 процента ВВП, что является самым высоким показателем в рейтинговой группе аналогов.

Fitch также отмечает стабильное улучшение показателей банковского сектора Азербайджана.

"Коэффициент просроченных кредитов на конец 2022 года снизился до 2,9 процента (6,1% на конец 2021 года), рентабельность среднего капитала составила 17,3 процента, адекватность капитала первого уровня находится на достаточном уровне - 15,2 процента, долларизация по вкладам и депозитам снизилась до 48 процентов в 2022 году". - говорится в сообщении.

Кроме этого, аналитики Fitch считают, что надзор со стороны регулятора в банковском секторе улучшается.

Отметим, что Fitch Ratings Inc. является одним из авторитетных мировых рейтинговых агентств. Целью агентства является предоставление бизнес-аналитики для повышения эффективности принятия решений и снижения бизнес-рисков для своих клиентов.