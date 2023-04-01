Зангезурский коридор укрепит позиции Азербайджана в качестве транспортно-логистического узла Евразии

Открытие Зангезурского коридора даст дополнительный импульс усилиям по укреплению региональной взаимосвязанности в Евразии. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной пакистанским изданием Pakistan Observer.

"Открытие Зангезурского коридора еще больше укрепит Каспийскую транспортную сеть, включая транспортный коридор Восток-Запад и международный транспортный коридор Север-Юг. Он также поспособствует развитию системы нефте- и газопроводов от Каспийского моря до Европы и еще больше укрепит транзитный потенциал региона. Кроме того, Зангезурский коридор как неотъемлемая часть коридора Восток-Запад соединяет Азию и Европу через территорию Азербайджана, что позволит Азербайджану укрепить свои позиции в качестве транспортно-логистического узла Евразии", - отмечает автор.

В статье подчеркивается, что современная железнодорожная сеть Азербайджана была дополнительно модернизирована и продолжает расширяться, а крупнейший торговый порт на Каспийском море с пропускной способностью 15 миллионов тонн имеет возможность расширения мощности до 25 миллионов тонн.

"Азербайджан также играет уникальную и важную роль в Среднем коридоре. Геополитический ландшафт Евразии стремительно меняется. Роль Среднего коридора и Азербайджана, в свете этих изменений, возрастает с каждым днем. Средний коридор стал важным компонентом в реализации китайской инициативы Один пояс - один путь, а следовательно и фактором, способствующим дальнейшей интеграции и связности евразийского региона. Таким образом, роль Азербайджана является первостепенной в социально-экономическом, геополитическом и геостратегическом аспектах обеспечения большей взаимосвязанности в Евразии", - говорится в материале.

Автор также подчеркивает растущую роль Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов.

"Азербайджан поставляет газ по Южному газовому коридору через Турцию в некоторые страны ЕС - в Италию, Грецию и Болгарию. В скором времени роль Азербайджана как поставщика газа и Турции как надежного транзитного узла еще больше возрастет в энергетической безопасности Европы. Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, особенно в области энергетики, носит стратегический характер. В заключение, Азербайджан, как эффективный, надежный и важный производитель и экспортер энергии, является ключевой страной Каспийского региона", - отмечается в статье.