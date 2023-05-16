Последние данные о стоимости азербайджанской нефти

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 мая повысилась на 0,14 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,18 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,03 доллара - до 76,40 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,14 доллара, составив 49,95 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 мая повысилась на 0,13 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,44 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.