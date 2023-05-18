На этой неделе успешно была завешена программа "Executive Mini-MBA", направленная на повышение управленческой квалификации менеджеров Банка АВВ, организованная совместно с одним из самых престижных высших учебных заведений Турции - Университет Коч (Koç University). 21 менеджеров, среднего звена Банка ABB, стали участниками данной программы и завершив свое обучение, получили сертификат "Executive Mini-MBA". В связи с этим, в главном кампусе ВУЗа при участии руководства Банка ABB и Университета Коч состоялся выпускной день.

Выступивший на мероприятии Председатель Правления Банка ABB Аббас Ибрагимов поздравил выпускников с их достижениями, поблагодарив Университет Коч за успешное партнерство. Председатель правления также отметил, что посредством данного проекта в банке сформировался еще один эффективный опыт, направленный на дальнейшее развитие сотрудников, отметив что программа и в дальнейшем будет стабильно осуществляться, что позволит и другим сотрудникам банка воспользоваться этой возможностью.

На данном мероприятии также приняли участие проректор Университета Коч Зейнеп Гюрхан и исполнительный директор бизнес-школы учебного заведения Нида Бекташ, которые пожелали выпускникам и банку, успехов в будущей совместной деятельности.

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