Какова динамика цены азербайджанской нефти?

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 мая снизилась на 0,15 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,81 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,15 доллара - до 76,82 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,02 доллара, составив 50,83 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 мая понизилась на 0,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,93 доллара за баррель.

Официальный курс на 20 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.