Официальный курс маната на сегодня
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 мая 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8390 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8390

1 австралийский доллар

AUD

1,1306

1 аргентинский песо

ARS

0,0073

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3401

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0875

100 южнокорейских вон

KRW

0,1291

1 чешская крона

CZK

0,0774

100 чилийских песо

CLP

0,2129

1 китайский юань

CNY

0,242

1 датская крона

DKK

0,2469

1 грузинский лари

GEL

0,6725

1 гонконгский доллар

HKD

0,2174

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1174

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1617

1 швейцарский франк

CHF

1,8926

1 израильский шекель

ILS

0,4659

1 канадский доллар

CAD

1,2595

1 кувейтский динар

KWD

5,535

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3745

1 мексиканский песо

MXN

0,0957

1 молдавский лей

MDL

0,0958

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1563

100 узбекских сомов

UZS

0,0148

1 польский злотый

PLN

0,4048

1 российский рубль

RUB

0,0212

1 сингапурский доллар

SGD

1,2643

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2711

1 турецкая лира

TRY

0,0858

1 тайваньский доллар

TWD

0,0555

1 таджикский сомони

TJS

0,1562

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2335

1 новозеландский доллар

NZD

1,0689