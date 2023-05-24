Азербайджан временно ограничивает импорт продукции от иранского производителя птицы

Агентство пищевой безопасности Азербайджана отклонило обращение действующего в Иране предприятия после проведенной оценки, передает в среду Day.Az.

Как отмечается в сообщении агентства, 15 мая специалисты ведомства провели визуальный осмотр предприятия по переработке птичьего мяса "Kianian Shamal", расположенного в городе Бандар Туркман в Иране.

В ходе визуального осмотра на предприятии был выявлен ряд несоответствий необходимым требованиям, в частности нарушения гигиенических требований к пищевым объектам. Также было принято решение о временном ограничении импорта в нашу страну продукции, производимой на указанном предприятии.

Отметим, что в соответствии со статьей 24.5 закона "О продовольственной безопасности", для ввоза пищевых продуктов и кормов на таможенную территорию Азербайджанской Республики пищевые предприятия, на которых производятся и перерабатываются эти продукты, должны получить соответствующее одобрение Агентства пищевой безопасности на основании обращений этих объектов.