Азербайджан имеет перспективы по экспорту сельхозпродукции в Германию

Источник: Агентство международной информации Trend

У Азербайджана есть перспективы по экспорту различной сельхозпродукции в Германию.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала региональный директор по Восточной Европе Международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия DLG Ольга Хунгер.

"Азербайджан имеет определённые преимущества по возделыванию сельхозкультур, которые не выращиваются в Германии. Орехи, цитрусовые, фрукты, включая гранаты, могут быть интересны для внешних рынков", - сказала региональный директор DLG.

По ее словам, международное взаимодействие между странами всегда в интересах этих стран, оно позволяет совместно развиваться, работая друг с другом. Через развитие экспортных и импортных операций улучшается экономика.

"Азербайджану как стране, которая экспортирует сельхозпродукцию, необходимы международные технологии, опыт и знания. Такой опыт может быть получен через проведение различных международных выставок, например, таких как выставка CaspianAgro", - сказала Ольга Хунгер, которая принимала участие в агропромышленной выставке Caspian Agro в Баку.

Она отметила, что ее очень впечатлило международное участие на данной выставке, в которой было много коллективных экспозиций из Италии, Голландии, США, Германии, Беларуси, России, Грузии.