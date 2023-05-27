Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 мая 1,7 22 мая 1,7 16 мая 1,7 23 мая 1,7 17 мая 1,7 24 мая 1,7 18 мая 1,7 25 мая 1,7 19 мая 1,7 26 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0136 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0111 маната и составил 1,8319 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 мая 1,8466 22 мая 1,8390 16 мая 1,8499 23 мая 1,8374 17 мая 1,8469 24 мая 1,8325 18 мая 1,8417 25 мая 1,8250 19 мая 1,8298 26 мая 1,8254 Средний курс за неделю 1,8430 Средний курс за неделю 1,8319

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0212 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 мая 0,0217 22 мая 0,0212 16 мая 0,0213 23 мая 0,0212 17 мая 0,0211 24 мая 0,0211 18 мая 0,0211 25 мая 0,0211 19 мая 0,0211 26 мая 0,0212 Средний курс за неделю 0,0213 Средний курс за неделю 0,0212

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0855 маната за лиру.