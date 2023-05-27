Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

15 мая

1,7

22 мая

1,7

16 мая

1,7

23 мая

1,7

17 мая

1,7

24 мая

1,7

18 мая

1,7

25 мая

1,7

19 мая

1,7

26 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0136 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0111 маната и составил 1,8319 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

15 мая

1,8466

22 мая

1,8390

16 мая

1,8499

23 мая

1,8374

17 мая

1,8469

24 мая

1,8325

18 мая

1,8417

25 мая

1,8250

19 мая

1,8298

26 мая

1,8254

Средний курс за неделю

1,8430

Средний курс за неделю

1,8319

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0212 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

15 мая

0,0217

22 мая

0,0212

16 мая

0,0213

23 мая

0,0212

17 мая

0,0211

24 мая

0,0211

18 мая

0,0211

25 мая

0,0211

19 мая

0,0211

26 мая

0,0212

Средний курс за неделю

0,0213

Средний курс за неделю

0,0212

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0855 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

15 мая

0,0866

22 мая

0,0858

16 мая

0,0864

23 мая

0,0857

17 мая

0,0861

24 мая

0,0856

18 мая

0,0860

25 мая

0,0854

19 мая

0,0858

26 мая

0,0850

Средний курс за неделю

0,0862

Средний курс за неделю

0,0855