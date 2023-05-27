Стоимость азербайджанской нефти изменилась

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 мая повысилась на 0,51 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,98 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,58 доллара - до 76,53 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,81 доллара, составив 52,18 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 мая повысилась на 0,87 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 76,44 доллара за баррель.