ФАО поддерживает амбиции Азербайджана в стратегически важном направлении

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) готова продолжать работать с правительством Азербайджана в области защиты водных ресурсов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на II Каспийском водном инновационном форуме заместитель представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Бариз Мехтиев.

По его словам, ФАО в Азербайджане совместно с коллегами из зарубежных стран осуществляет проекты, нацеленные не только на охрану водных ресурсов, но и на их формирование и эффективное использование.

"На сегодняшний день в этом секторе у нас два проекта, в частности, проект по усилению управления водными ресурсами, в рамках которого мы с правительством Азербайджана делимся информацией о мировом опыте и практике применения методов эффективного управления водными ресурсами и усиления человеческих ресурсов. Также в рамках этого проекта в Азербайджан были привлечены специалисты из Турции и Израиля и мы нацелены на сотрудничество в водном секторе и в будущем", - добавил Мехтиев.