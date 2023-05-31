Европа поддерживает расширение Южного газового коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказала глава Генерального директората по энергетике Европейского Союза Кристина Лобилло Борреро на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

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