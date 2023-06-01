https://news.day.az/economy/1569727.html Помощник госсекретаря США об исключительной роли Азербайджана в европейской энергобезопасности
Помощник госсекретаря США об исключительной роли Азербайджана в европейской энергобезопасности
Азербайджан остается главным гарантом европейской энергетической безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
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