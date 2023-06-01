Помощник госсекретаря США об исключительной роли Азербайджана в европейской энергобезопасности
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Азербайджан остается главным гарантом европейской энергетической безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

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