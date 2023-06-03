Еженедельный обзор финансового рынка страны

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 22 мая 1,7 29 мая 1,7 23 мая 1,7 30 мая 1,7 24 мая 1,7 31 мая 1,7 25 мая 1,7 1 июня 1,7 26 мая 1,7 2 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0044 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0100 маната и составил 1,8219 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 22 мая 1,8390 29 мая 1,8254 23 мая 1,8374 30 мая 1,8199 24 мая 1,8325 31 мая 1,8182 25 мая 1,8250 1 июня 1,8160 26 мая 1,8254 2 июня 1,8298 Средний курс за неделю 1,8319 Средний курс за неделю 1,8219

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0211 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 22 мая 0,0212 29 мая 0,0212 23 мая 0,0212 30 мая 0,0212 24 мая 0,0211 31 мая 0,0210 25 мая 0,0211 1 июня 0,0209 26 мая 0,0212 2 июня 0,0210 Средний курс за неделю 0,0212 Средний курс за неделю 0,0211

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0036 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0025 маната и составил 0,0830 маната за лиру.