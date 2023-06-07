Central Park Towers - инновационный инвестиционный проект компании Orbi Group в городе Тбилиси

Как приобрести 5-звездочный отель в Тбилиси за 1 800 000 долларов и получать доход в размере 400 000 долларов в год?

Комплекс стоимостью 300 миллионов долларов, размещенный на проспекте Казбеги в центре Тбилиси, является совместным инвестиционным проектом компаний Orbi Group и "Блок". В его состав входят две 42-этажные башни, соединенные 6-этажным подиумом. Данный проект отличается своей архитектурной изысканностью и инновационным подходом к созданию современного комплекса.

Комплекс представляет собой гостиничный хаб с 1400 номерами, включающий 25 отелей класса "пять звезд", в том числе Radisson Blu с 150 номерами. В рамках многофункционального пространства будет размещена самая большая в Грузии автоматизированная парковка площадью 25 000 квадратных метров. Кроме того, комплекс будет представлять первый в Грузии торговый центр высокого класса площадью 10 000 квадратных метров, где будут представлены известные бренды. Под казино будет отведено 4500 квадратных метров, что сделает его самым большим в Грузии.

В этом комплексе также будет находиться самый большой в регионе Event Hall с высотой потолков 12 метров и без колонн, полностью оборудованный светодиодными экранами. Это современное пространство, оснащенное передовыми технологиями, будет использоваться для проведения деловых и спортивно-развлекательных мероприятий. Каждый год в Event Hall будет проводиться не менее 50 мероприятий международного масштаба.

В комплексе будет располагаться крупнейший в Грузии СПА- и велнес-центр площадью 1500 квадратных метров, включающий премиум-классный крытый бассейн и центр эстетической медицины.

Central Park Towers предлагает жителям Тбилиси и гостям столицы уникальное пространство, где будут представлены семь премиальных ресторанов с различными кухнями Fine Dining. На вершине одной из башен будет располагаться ресторан со "звездой Мишлен". В комплексе также предусмотрены офисные помещения премиум-класса, которые будут доступны для 500 клиентов.

Стоит отметить, что все направления в комплексе возглавляют опытные компании с мировым именем из разных стран, таких как США, Великобритания, Франция, Португалия, Бельгия, Турция, Литва и другие.

В рамках многофункционального комплекса, наряду с 25 пятизвездочными отелями, на самом последнем этаже башни будут размещены самые роскошные пентхаусы в Грузии. Цена за квадратный метр составит 20 тысяч долларов. Пентхаус будет расположен на 41-м этаже башни с собственной верандой и захватывающим 360-градусным видом на весь город. Высота потолков составит 6 метров, также будет предоставлена частная парковка. Гости пентхауса смогут наслаждаться первоклассным персональным обслуживанием от знаменитого Radisson Blu, а также воспользоваться услугами круглосуточной рецепции и обслуживания номеров. Дизайн этого пентхауса разрабатывается ведущими мировыми дизайнерами, которые стремятся создать уникальную атмосферу и безупречный стиль. Покупатель получит пентхаус с полным ремонтом, с мебелью, техникой и современными смарт-системами. Используются материалы высочайшего качества от ведущих мировых производителей. Важно отметить, что комплекс, в котором расположен пентхаус, обладает инфраструктурой стоимостью 300 миллионов долларов.

Данный проект не только впечатляет своим масштабом, но и является полностью инновационным, представляя новую концепцию в области недвижимости. Он обладает высоким уровнем рентабельности, что привлекает внимание инвесторов.

При принятии решения об инвестировании в недвижимость инвесторы обычно уделяют особое внимание двум основным факторам: первый - это годовой доход, который можно получить от данной недвижимости, а второй - это потенциал роста стоимости недвижимости в будущем.

Hotel Hub - это инновационный инвестиционный продукт, который выходит за рамки обычного гостиничного бизнеса и предлагает непревзойденные преимущества для инвесторов. Наше уникальное предложение на текущем этапе проекта заключается в возможности приобрести полностью оборудованный 18-местный 5-звездочный отель с мебелью, техникой, передовыми смарт-системами и технологиями по цене 1 800 000 долларов США и получать годовую прибыль в размере 400 000 долларов. Важно отметить, что согласно экспертной оценке Colliers, стоимость этого отеля сразу после завершения строительства составит 3 900 000 долларов.

Исследования и расчеты по проекту были выполнены компанией Colliers, ведущим мировым консалтинговым агентством в сфере недвижимости с офисами в 65 странах. Их подходы известны своей консервативностью. Согласно их оценкам, отель будет заполнен на 60%, а средняя стоимость номера составит 164 доллара. Учитывая все расходы, годовая прибыль отеля с 18 номерами оценивается в 400 000 долларов США, что соответствует годовой доходности 22,3% и периоду окупаемости инвестиций в 4,5 года. Однако, по нашим ожиданиям, компания ожидает, что инвестор получит годовую прибыль до 600 000 долларов, что позволит вернуть вложенные средства уже через 3 года.

Заинтересованные стороны будут иметь возможность детально ознакомиться с проектом как онлайн, так и через другие средства коммуникации. Согласно действующему законодательству, все необходимые юридические документы можно будет подписать онлайн.

Также важно отметить, что заинтересованные лица смогут воспользоваться гибкими условиями кредитования без необходимости предоставления документального подтверждения доходов. Процедура одобрения и выдачи кредита займет всего 3 рабочих дня, и для этого не требуется дополнительного обеспечения.

На данный момент у покупателей есть выбор из двух предлагаемых типов бизнес-кредитов:

1. Кредит на 10 лет: При этом варианте покупатель должен внести первоначальный взнос в размере 30% от общей суммы инвестиции. В течение первых 2-х лет предоставляется льготный период, во время которого заемщик обязан выплачивать только проценты по кредиту. Погашение основной суммы кредита и начало выплаты процентов происходят после завершения льготного периода, когда отель будет полностью готов к эксплуатации. Очень важно отметить, что доходы отеля могут обеспечивать средства для погашения кредитных обязательств.

2. Кредит на 5 лет: В этом варианте покупатель должен внести первоначальный взнос в размере 10%, а оставшаяся сумма будет распределена на 60 месяцев.

Важно отметить, что, помимо своей высокой прибыльности, продукт Hotel Hub также уникален своей простотой в управлении. Гостиницы, будь то с 18 или 100 номерами, могут быть успешно управляемы всего двумя людьми.

Все необходимые для работы гостиницы услуги и направления предоставляются ведущими операторами. Инвестору остается только заниматься управлением, продажами и администрированием, что возможно даже с двумя сотрудниками. Учитывая различные требования инвесторов, мы также предлагаем два разных формата управления: а) полное управление отелем взамен 10% от прибыли, и б) гарантированный ежегодный доход в размере 10% от общей инвестиции, который будет обеспечен банковской гарантией первоклассного банка.

Кроме того, мы являемся страной с либеральной налоговой политикой. Инвестору необходимо будет платить подоходный налог только после того, как он полностью вернет свои инвестиции.

Строительство Central Park Towers продолжается уже 14 месяцев. Работы по устройству фундамента и подземных этажей завершены, в настоящее время ведется возведение монолитного каркаса над землей. Строительство осуществляется ведущими международными проектно-строительными компаниями, которые имеют богатый опыт в возведении 5-звездочных гостиничных комплексов и инфраструктуры аналогичного масштаба в разных странах мира, включая Сингапур, Дубай, Абу-Даби и Катар.

Процес строительства и контроль качества проекта тщательно осуществляются европейской компанией, обладающей значительным опытом в реализации глобальных проектов. Все используемые материалы для строительства отвечают высоким стандартам качества и полностью соответствуют стандартам пятизвездочного отеля.

Совместный проект Orbi Group и "Блоков" планируется завершить к концу 2024 года.

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