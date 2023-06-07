Оператор IGB определил страховщика эксплуатации трубопровода

Независимый транспортный оператор ICGB выбрал ведущего страховщика для газопровода Греция-Болгария.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в компании.

DZI - General Insurance EAD будет отвечать за страхование работы газопровода IGB на этапе его эксплуатации.

Общая страховая премия по всем видам страховых полисов, включая возможность продления до 24 месяцев до истечения первоначального срока в 12 месяцев, составляет 2 650 044 евро.

Полис покрывает следующие риски:

- все риски повреждения имущества, в том числе поломка техники/объектов и перерыв в производственной деятельности;

- страхование общей ответственности, которое включает в себя "Ответственность за продукцию", "Ответственность за загрязнение" и "Ответственность работодателя";

- риски, связанные с терроризмом, саботажем, забастовками, массовыми беспорядками, гражданскими беспорядками и злоумышленными действиями, включая прерывание коммерческой и операционной деятельности;

- "Ответственность в случае терроризма" - ответственность перед третьими лицами.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.