В Азербайджане стремительно развивается горнодобывающая промышленность.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов в ходе бизнес-форума на тему "Возможности и перспективы в сфере горнодобывающей промышленности", передает Day.Az.

По его словам, горнодобывающая промышленность сегодня является драйвером развития экономики.

"В настоящее время в Азербайджане, как и во всем мире, этот сектор стремительно развивается, в том числе и на освобождённых от оккупации территориях. Страна нацелена на использование "зеленых" технологий и внедрение инноваций в этом секторе", - отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что Агентство по развитию МСБ проводит мероприятия, направленные на выявление и решение проблем предпринимателей в этом секторе.

"В ходе встреч с предпринимателями в горнодобывающей промышленности мы обсуждаем возможности снижения налогов, сборов и других госпошлин, а также инструменты государственной поддержки", - сказал Мамедов.