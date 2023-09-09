Обзор валютного рынка за прошедшую неделю
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По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

28 августа

1,7

4 сентября

1,7

29 августа

1,7

5 сентября

1,7

30 августа

1,7

6 сентября

1,7

31 августа

1,7

7 сентября

1,7

1 сентября

1,7

8 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0123 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0174 маната и составил 1,8275 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

28 августа

1,8374

4 сентября

1,8338

29 августа

1,8402

5 сентября

1,8347

30 августа

1,8465

6 сентября

1,8252

31 августа

1,8561

7 сентября

1,8221

1 сентября

1,8439

8 сентября

1,8215

Средний курс за неделю

1,8448

Средний курс за неделю

1,8275

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0174 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

28 августа

0,0178

4 сентября

0,0176

29 августа

0,0178

5 сентября

0,0175

30 августа

0,0177

6 сентября

0,0173

31 августа

0,0176

7 сентября

0,0173

1 сентября

0,0177

8 сентября

0,0173

Средний курс за неделю

0,0177

Средний курс за неделю

0,0174

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0635 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

28 августа

0,0640

4 сентября

0,0637

29 августа

0,0641

5 сентября

0,0635

30 августа

0,0641

6 сентября

0,0634

31 августа

0,0636

7 сентября

0,0634

1 сентября

0,0636

8 сентября

0,0633

Средний курс за неделю

0,0639

Средний курс за неделю

0,0635