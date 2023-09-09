Обзор валютного рынка за прошедшую неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 28 августа 1,7 4 сентября 1,7 29 августа 1,7 5 сентября 1,7 30 августа 1,7 6 сентября 1,7 31 августа 1,7 7 сентября 1,7 1 сентября 1,7 8 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0123 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0174 маната и составил 1,8275 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 28 августа 1,8374 4 сентября 1,8338 29 августа 1,8402 5 сентября 1,8347 30 августа 1,8465 6 сентября 1,8252 31 августа 1,8561 7 сентября 1,8221 1 сентября 1,8439 8 сентября 1,8215 Средний курс за неделю 1,8448 Средний курс за неделю 1,8275

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0174 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 28 августа 0,0178 4 сентября 0,0176 29 августа 0,0178 5 сентября 0,0175 30 августа 0,0177 6 сентября 0,0173 31 августа 0,0176 7 сентября 0,0173 1 сентября 0,0177 8 сентября 0,0173 Средний курс за неделю 0,0177 Средний курс за неделю 0,0174

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0635 маната за лиру.