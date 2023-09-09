Обзор валютного рынка за прошедшую неделю
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
28 августа
|
1,7
|
4 сентября
|
1,7
|
29 августа
|
1,7
|
5 сентября
|
1,7
|
30 августа
|
1,7
|
6 сентября
|
1,7
|
31 августа
|
1,7
|
7 сентября
|
1,7
|
1 сентября
|
1,7
|
8 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0123 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0174 маната и составил 1,8275 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
28 августа
|
1,8374
|
4 сентября
|
1,8338
|
29 августа
|
1,8402
|
5 сентября
|
1,8347
|
30 августа
|
1,8465
|
6 сентября
|
1,8252
|
31 августа
|
1,8561
|
7 сентября
|
1,8221
|
1 сентября
|
1,8439
|
8 сентября
|
1,8215
|
Средний курс за неделю
|
1,8448
|
Средний курс за неделю
|
1,8275
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0174 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
28 августа
|
0,0178
|
4 сентября
|
0,0176
|
29 августа
|
0,0178
|
5 сентября
|
0,0175
|
30 августа
|
0,0177
|
6 сентября
|
0,0173
|
31 августа
|
0,0176
|
7 сентября
|
0,0173
|
1 сентября
|
0,0177
|
8 сентября
|
0,0173
|
Средний курс за неделю
|
0,0177
|
Средний курс за неделю
|
0,0174
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0635 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
28 августа
|
0,0640
|
4 сентября
|
0,0637
|
29 августа
|
0,0641
|
5 сентября
|
0,0635
|
30 августа
|
0,0641
|
6 сентября
|
0,0634
|
31 августа
|
0,0636
|
7 сентября
|
0,0634
|
1 сентября
|
0,0636
|
8 сентября
|
0,0633
|
Средний курс за неделю
|
0,0639
|
Средний курс за неделю
|
0,0635
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