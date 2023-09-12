Инновационными проектами и качественной службой ЗАО "АЗЕРИМЕД" всегда отличалась доверенной деятельностью во благо здоровья населения, аналогично думая о комфорте и здоровье населения, компания на этот раз представила очередную новинку.

Известное населению мобильное приложение aptekonline обновилась.

Технологическими и умными функциями служащий развитию медицинской сферы в стране, отвечающий современным стандартам, первый большой инновационный проект в сфере фармацевтики - теперь работает в обновленной версии.

Инновационными и важными служба aptekonline беспрерывно продолжала свою деятельность и в трудные дни для населения страны. Как и в первые дни, сейчас так же главной целью службы aptekonline является быстро, комфортно, не выходя из дома обеспечить население профессиональной фармацевтической поддержкой.



А сегодня, получивший доверие каждого пользователя служба Aptekonline, работает для вас в более удобной и обновленной версии!



Для вашего комфорта все товары в одном приложении. С обновленным и очень богатым каталогом товаров, системой умного поиска, удобными выгодными методами платежа, быстрой доставкой, скидками, акциями, бонусной программой лояльности, выгодными кэшбеками и другими возможностями Aptekonline продолжает свою деятельность ради своей главной цели.

Все для вашего комфорта в aptekonline!



Для подробной информации и ознакомления приложение скачать здесь: https://aptekonline.az/qr/



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